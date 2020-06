“La valigia dell’attore” non si ferma più e sfida il Covid. Confermate le date, dal 27 luglio all’1 agosto, per la sei giorni di incontri e proiezioni della seconda tappa del circuito di festival “Le isole del cinema”. Ad ospitare l’evento sarà la Fortezza I Colmi a La Maddalena.

L’idea di continuare l’appuntamento viene dagli ideatori Giovanna Gravina Volonté e Fabio Canu, i quali hanno voluto perseguire l’appuntamento annuale di approfondimento sul lavoro d’attore dedicato a Gian Maria Volonté. Uno degli ospiti d’eccezione sarà l’attore Pierfrancesco Favino: il primo agosto gli verrà consegnato il Premio Volonté 2020. Seguirà la proiezione di “Hammamet” (2020) di Gianni Amelio.

L’evento. Organizzato dall’associazione culturale Quasar, è articolato tra proiezioni serali e incontri mattutini moderati dai critici Boris Sollazzo, Fabrizio Deriu e Fabio Ferzetti. Saranno ospiti diversi registi, interpreti e operatori che illustreranno vari film e documentari della scorsa e attuale stagione. Tra i film sardi “L’ultimo pizzaiolo” di Sergio Naitza e “L’Agnello”, opera prima di Mario Piredda.

E ancora: The man of Trees (2019) di Salvatore Manca, “I 7 fratelli Cervi” (1968) di Gianni Puccini per la serata dedicata a Volonté, “L’ultimo piano” (2019), prodotto, diretto e interpretato dagli allievi della Scuola d’Arte cinematografica intitolata a Volonté. Sarà infine il regista Daniele Luchetti, insieme al presidente del Nuovo Imaie, Andrea Miccichè, a presentare il laboratorio residenziale gratuito di alta formazione sulle tecniche di recitazione in programma dal 2 al 9 agosto a Caprera.