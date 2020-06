Incidente stradale in piazza Giovanni XXIII°, a Cagliari.

Una Ford Fiesta guidata da una cagliaritana di anni 64 nello svoltare a sinistra, dalla p.zza Giovanni XXIII verso via Don Macchioni, per cause in fase di accertamento, ha investito un pedone, una cagliaritana di anni 46.

La 46enne è stata soccorsa e trasportata da un’ambulanza del 118 presso il PS del presidio ospedaliero Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.