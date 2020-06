Il capo di stato russo si è rivolto alla nazione, sottolineando come nei mesi scorsi il Paese è riuscito a rispondere alla sfida colossale rappresentata dalla pandemia di Covid-19.

Putin ha quindi rilevato come ad unire il Paese in questo periodo così difficile sia stata la reale comprensione della gravità della minaccia:

“Abbiamo agito basandoci su questi valori e proprio per questo siamo riusciti ad affrontare questa sfida colossale”, sono state le parole di Putin.

Il presidente ha voluto esprimere il proprio ringraziamento verso tutti i cittadini per aver tenuto una condotta responsabile durante tutto il periodo dell’emergenza, ed in particolare il personale sanitario, impegnato in prima linea nella lotta al virus.

Nonostante il picco epidemico sembri già alle spalle, Putin ha invitato la nazione a non abbassare la guardia e a mantenere un comportamento responsabile per evitare la diffusione del virus fintanto che non sarà disponibile un vaccino in grado di contrastarlo in maniera efficace.

A tal proposito, il capo di stato ha osservato che in Russia sono 14 i centri di ricerca attivamente impegnati nello sviluppo di un vaccino efficace al 100% contro il Covid-19 e che questo sarà messo a disposizione della popolazione non appena possibile.

“Ma qui il principio può essere solo uno, il più noto dei principi della medicina: non nuocere alla salute. Il livello di certezza sull’efficacia, l’affidabilità e la sicurezza del vaccino deve essere del 100% per tutti i cittadini di ogni età e con qualunque quadro clinico”, ha riferito Putin.

Ad oggi in Russia sono stati rilevati 599.705 contagi da coronavirus, in presenza di 356.429 guarigioni e 8.359 decessi.