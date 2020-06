Dalla storia della musica a quella della posta. I Queen sono stati scelti per una serie di nuovi francobolli della Royal Mail britannica destinati all’emissione nel corso di questa estate. E’ una celebrazione in grande stile del gruppo rock, un tempo guidato da Freddie Mercury, che la band raggiunge dopo pochi altri ‘mostri sacri’ del rock, come i Beatles nel 2007 e i Pink Floyd nel 2016. “A volte è strano svegliarsi e realizzare che siamo diventati una istituzione nazionale”, ha commentato, entusiasta, il chitarrista Brian May.

Come si legge sul sito del Guardian, si tratta in tutto di 13 francobolli, in vendita a partire dal 9 luglio nel Regno, con le immagini, prese da esibizioni ‘live’, dei quattro componenti storici del gruppo, e alcune copertine dei loro album più famosi, fra cui ‘Sheer Heart Attack’, ‘A Night at the Opera’, ‘News of the World’, ‘The Game’, ‘Innuendo’ e il Greatest Hits.