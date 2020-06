Un’auto è finita in acqua a Olbia nel porto industriale in località Saccaia, in via Madagascar.

Sul posto è intervenuta una squadra operativa dei vigili del fuoco del distaccamento di Olbia Basa Sommozzatori e Elicottero Drago 63.

Appurato che nella vettura non vi fossero persone all’interno, si è provveduto al recupero dell’auto. In conducente si trova all’ospedale San Francesco di Nuoro, trasportato dall’Elicottero del 118 presente sul luogo dell’evento.