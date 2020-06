Segretari e direttivi delle sezioni cittadine del Psd’Az Luigi Battista Puggioni, Luigi Oggiano, Pietro Mastino e Filiberto Farci si sono incontrati sabato 20 giugno in vista dell’imminente appuntamento elettorale che secondo gli esponenti sardisti dovrà accogliere alcuni punti ‘irrinunciabili’ per i quattromori quartesi, e sulla possibile convergenza dei futuri alleati verso un proprio candidato a sindaco da proporre al tavolo delle trattative.

All’incontro erano inoltre presenti il capogruppo in consiglio comunale Marco Ghiani, il consigliere Lucio Torru e l’Assessore ai servizi sociali Martina Cambarau, che hanno fatto il bilancio della propria attività amministrativa.

“Un bilancio più che positivo che ci rafforza nella credibilità dei cittadini quartesi – spiega Lucio Torru – e ci carica nel contempo della responsabilità di caratterizzare ulteriormente con le nostre tematiche ed i nostri storici punti programmatici la futura amministrazione della terza città della Sardegna”.

Un concetto, questo, ribadito da tutti i partecipanti e meglio specificato dal capogruppo Ghiani secondo cui “il Psd’Az dovrebbe assumersi la responsabilità di proporre la candidatura alla carica di sindaco di Quartu, guardando ad una persona autorevole e di indiscutibile esperienza, capacità e consenso come il consigliere Lucio Torru, così da poter meglio garantire la traduzione in pratica di tutti i nostri punti programmatici”. L’assemblea proseguirà nei lavori, aggiornati per la prossima settimana, con l’impegno di contattare tutti gli iscritti e simpatizzanti quartesi dei quattromori “per rafforzare, a partire dal proprio interno, i presupposti di un rinnovato confronto all’insegna della concretezza e dell’onestà politica, in particolar modo, fra quanti affermano di ispirarsi e di lavorare per i valori dell’identità e del sardismo”.

“Lavoreremo ad un progetto politico amministrativo realmente innovativo – ha concluso Lucio Torru – che poggi su un concetto di città sarda e che sappia perciò esaltarne al massimo i valori e le risorse sociali, economiche, nella realistica prospettiva di una nuova centralità e di un più forte protagonismo della città di Quartu Sant’Elena”.

Riguardo alla sua possibile candidatura alla carica di primo cittadino, lo stesso Torru, già ex assessore al personale della giunta Contini, ha tenuto invece a precisare che pur non escludendo questa possibilità “l’eventuale proposta di un candidato targato Psd’Az non potrà prescindere dalle competenze giuridiche e amministrative e anzitutto dal gradimento dei nostri iscritti che potrà essere all’occorrenza misurato anche con lo strumento delle primarie di partito”.