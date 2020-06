“Noi sicuramente adiremo le vie legali e, se necessario, faremo anche causa a Fb“. Lo afferma all’Adnkronos Francesco Polacchi, editore di Altaforte, dopo la denuncia della casa editrice sulla rimozione da parte del social network dei post sulla promozione del libro intervista a Simone Di Stefano, già segretario del movimento CasaPound Italia, ‘Una Nazione-Simone Di Stefano accusa l’Unione Europea’ con la prefazione dell’europarlamentare leghista Antonio Maria Rinaldi.

“Oggi siamo tornati tanto indietro nel tempo: stiamo parlando del 2020, un periodo storico in cui dovrebbero essere garantite le libertà individuali, di espressione, editoriali, di movimento – afferma Polacchi – Qui, invece, una multinazionale americana che gestisce il 60% del traffico online, si permette di dire chi può parlare e chi no, chi può scrivere un libro e chi no. E’ molto pericoloso”.

Fonte Adnkronos.com