La protezione civile della Sardegna ha diramato un’allerta per pericolo incendi in buona parte della Regione per la giornata di lunedì 23 giugno.

Le aree gialle evidenziate sulla mappa sono le più a rischio: “le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione”.

Le temperature alte e il forte vento favoriranno lo sviluppo di incendi pertanto si invita la popolazione alla massima attenzione e nel caso si dovessero vedere degli incendi di comunicarlo immediatamente ai due numeri dell’emergenza, il 115 o il 1515.