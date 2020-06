I Wolfmother e gli Hardcore Superstar hanno comunicato che lo show è stato posticipato al 2021.

La data italiana inizialmente prevista per il 27 agosto 2020 in Piazza Duomo a Prato all’interno della rassegna Settembre Prato è Spettacolo, è stata rimandata al 26 agosto 2021 (sempre in Piazza Duomo a Prato all’interno di Settembre Prato è Spettacolo)

Ecco di seguito i dettagli:

Wolfmother

+ Hardcore Superstar

26.08.2021 PRATO, Settembre Prato è Spettacolo – Piazza Duomo