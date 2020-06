Gli Stati Uniti hanno registrato quasi 800 nuovi decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, e nel periodo sono stati diagnosticati più di 32.000 casi, secondo i dati della Johns Hopkins University. In totale alle 20.30 di Washington risultavano 121.176 morti per Covid-19 e 2.342.739 casi diagnosticati.

In alcuni primi focolai dell’epidemia, come New York, la situazione è migliorata, ma diversi Stati nel sud e nell’ovest del Paese stanno registrando un aumento del numero di casi positivi.

Il Texas, che ha iniziato precocemente il suo deconfinamento all’inizio di maggio, ha registrato martedì 5.000 nuove infezioni – un record dall’inizio della pandemia – spingendo il suo governatore repubblicano Greg Abbott a chiedere ai suoi concittadini di rimanere a casa. Quasi la metà dei 50 Stati americani ha registrato un aumento del numero di casi nelle ultime due settimane.