La Dinamo Banco di Sardegna aggiunge un altro tassello al roster per la stagione 2020/21 con la firma del play serbo Vasa Pusica, in arrivo da Pesaro dove ha chiuso l’ultimo campionato con 12.9 punti, 3.8 assist e 3.3 rimbalzi di media a partita, con quasi 31 minuti di impiego medio.

“Da anni Sassari è una piazza importante nel campionato italiano, una squadra che ho sempre seguito con grande attenzione” ha dichiarato il nuovo acquisto biancoblu. “Si è presentata l’opportunità e per me è stato un onore, in più coach Pozzecco ha mostrato un grande interesse nei miei confronti. Non potevo farmi scappare un’occasione così”. E il mercato della Dinamo non si fermerà all’arrivo di Pusica: Justin Tillman è ufficialmente un giocatore della Dinamo.

L’ala forte di Detroit ha firmato il contratto che lo lega a Sassari per il prossimo campionato, confermando le voci di mercato degli ultimi giorni. Tillman, 24 anni, è un’ala pivot di 203 centimetri per 100 chilogrammi, e arriva in Italia da Israele, dove, in forza all’Hapoel Gilboa Galil ha registrato una media di 19.8 punti e 10.3 rimbalzi prima dello stop del campionato. L’arrivo di Tillman si aggiunge ai nuovi innesti già conclusi dalla Dinamo in vista della prossima stagione: il play serbo Vasa Pusica, che ha firmato giusto ieri, dopo una buona annata alla Vuelle Pesaro, e ala americana Jason Burnell, in evidenza quest’ultimo campionato nelle file di Cantù. Un ulteriore acquisto, non ancora ufficiale, dovrebbe essere quello dell’ala Kaspar Treier, giocatore estone con passaporto italiano

L’ala forte sarà chiamata a sostituire Dwayne Evans che la Dinamo non è riuscita a trattenere a Sassari.