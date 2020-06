Un sit-in di ambientalisti e associazioni pacifiste e antimilitariste è previsto per oggi in piazza del Carmine a Cagliari, davanti al Tar in attesa della sentenza che deciderà la sorte degli ampliamenti della fabbrica di bombe della tedesca Rwm di Domusnovas

“Il nostro ricorso è articolato in quattordici punti – spiega Graziano Bullegas, referente di Italia Nostra – Abbiamo sempre chiesto che i lavori di ampliamento fossero considerati nel complesso e sottoposti, tutti insieme e non parzialmente, a valutazione di impatto ambientale. I lavori sono comunque andati avanti. E il paesaggio sta già cambiando”. La protesta ha anche un versante antimilitarista, che preme a favore dello stop per una questione “etica”. Secondo le associazioni, ampliare la fabbrica di bombe significa aumentarne anche l’esportazione.

Oltre a Italia Nostra, il ricorso è stato sottoscritto dal Comitato riconversione Rwm, Usb, Arci, Centro sperimentazione autosviluppo, Legambiente, Assotziu consumadoris, dai movimenti Cagliari social forum e Cobas.