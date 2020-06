Nella mattina di mercoledì 24 giugno i Carabinieri della Stazione di Sestu, coordinati dal Comando Compagnia di Quartu Sant’Elena, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti due persone: un 29enne e un 24, entrambi incensurati, residenti nel comune di Sestu.

I due erano intenti a lavorare in un terreno agricolo abbastanza vasto, in località “Sant’Esu”, dove avevano creato un serra adibita alla coltivazione di cannabis. Nel corso dell’operazione, sono state rinvenute e sottoposte a sequestro 270 piante di altezza variabile dai 50 ai 70 cm, per un peso complessivo di oltre 80 Kg.

Un’ulteriore perquisizione è stata portata a termine dai militari presso le abitazioni dei giovani, all’interno delle quali è stata trovata altra sostanza stupefacente dello stesso tipo, pronta per lo spaccio e materiale di vario tipo, come bilancini di precisione, sacchetti e attrezzatura funzionale all’attività illecita, nonché la somma in contanti di 400 euro verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito i due giovani sono stati condotti presso le loro case in attesa dell’udienza di convalida.