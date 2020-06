Dati importanti quelli riportati nel bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno dalla Guardia di finanza di Sassari, che ha celebrato il 246/o anniversario della fondazione del corpo: si parla di più di 9mila interventi, 44 reati fiscali riscontrati, beni sequestrati per oltre 1,8 milioni di euro, 144 evasori totali smascherati, 30 trafficanti di droga arrestati e 53 kg di sostanze stupefacenti sequestrati, 359mila prodotti contraffatti individuati e messi sotto sequestro in 74 operazioni di controllo contro le frodi e l’abusivismo commerciale.

La cerimonia si è svolta in forma ridotta e riservata, nel rispetto delle misure di sicurezza legate all’emergenza epidemiologica da covid-19, e ha visto la partecipazione della prefetta Maria Luisa D’Alessandro accolta dal comandante provinciale di Sassari, il colonnello Giuseppe Cavallaro.

Oltre a tracciare un rendiconto delle operazioni portate a termine nel 2019, il Comando ha evidenziato anche l’attività svolta dalle Fiamme gialle riguardo all’emergenza coronavirus: dall’inizio della pandemia a oggi, la Guardia di finanza di Sassari ha effettuato 410 interventi per assicurare il rispetto delle misure di contenimento del contagio da covid-19: sono stati sanzionate 160 persone, una è stata arrestata, 10 denunciate per frode in commercio e sono state sequestrate oltre 74 mila mascherine e dispositivi di protezione individuale non conformi ai parametri di legge.