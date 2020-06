In Italia si contano 190 nuovi contagi, di più rispetto alle 24h precedenti, quando ne erano stati contati 122; di questo nuovo incremento 88 sono in Lombardia, pari al 46,3%. Sale a 239.410 il numero dei positivi nella nazione, compresi attualmente positivi, vittime e guariti: lo comunica la Protezione civile.

Sono le 5 regioni ad aumento zero: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise e Basilicata, oltre alla provincia autonoma di Trento, che comunica però un ricalcolo di 387 casi in più. I tamponi sono stati 53.266.

In Lombardia sono in forte calo i ricoverati: sono 218 in meno quelli non in terapia intensiva (692 in totale), 3 in meno in terapia intensiva (48 in totale). Sono 88 i nuovi casi positivi ed è di 0.97% il rapporto con i tamponi giornalieri. Il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi è di 93.261 casi. I decessi sono 7 per un totale complessivo di 16.586 morti in regione.