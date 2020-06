Nasce nell’Isola l’iniziativa denominata “Ilico”, che consentirà di acquistare online senza negarsi il piacere e di recarsi nell’edicola di fiducia e ricevere i prodotti ordinati su Internet.

“Con Ilico chiunque può avere ciò che desidera, magari facendosi accompagnare nell’acquisto dal proprio edicolante, e pagare direttamente alla consegna, senza usare carte di credito, paypal o altre transazioni digitali”, spiega la Adg sarda (Azienda distribuzione giornali), marchio del gruppo Camponovo che si occupa da oltre 50 anni di distribuzione in Liguria e Sardegna.

Per acquistare con la piattaforma sarà sufficiente collegarsi al sito www.ilico.it oppure utilizzare l’app Ilico (disponibile per android e apple) e ritirare i prodotti scelti in un Ilico point: al momento, sono oltre 100 le edicole sarde che hanno aderito al progetto. Sulla piattaforma sono disponibili migliaia di prodotti: cartoleria, cancelleria, oggetti e attrezzature per mare e spiaggia, giocattoli, articoli sportivi e tante altre categorie.

“Non potevamo assistere passivamente alla crisi economica e sociale che le edicole stanno attraversando ormai da anni nel Paese – spiega Andrea Camponovo – Certamente, Ilico non potrà essere la sola risposta per arrestare questa situazione di difficoltà ma può fornire un contributo alla salvaguardia di migliaia di posti di lavoro. In tale ottica, non è da escludere che il progetto possa essere replicato in altre regioni italiane”.