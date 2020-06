Il festival CineMartist è stato confermato e prenderà il via dal 27 al 30 agosto nel rispetto delle misure previste dai protocolli anti-Covid. Saranno quattro giornate dedicate a proiezioni, incontri con registi e appunto un contest, a Martis, che accoglierà giovani filmmaker all’interno di una residenza artistica per realizzare corti girati nel territorio.

Spazio anche ad serie di eventi collaterali tra cui la novità dei cine-aperitivi letterari con la presentazioni di libri sul cinema. Da Martis il festival si estende ai vicini comuni di Chiaramonti, Nulvi, Perfugas e Sedini che hanno aderito alla rete. Promosso dall’amministrazione comunale e realizzato dall’associazione Hypergamma, la kermesse incentra la sua attenzione sulla didattica del cinema in Sardegna, grazie alla partnership con istituzioni che si occupano di formazione nel settore audiovisivo nell’Isola: l’Accademia di Belle Arti Mario Sironi, le Università di Cagliari e Sassari, la Società Umanitaria di Carbonia.

Tra gli ospiti Mario Piredda, regista de “L’agnello”, e Paolo Zucca, (“L’uomo che comprò la Luna”), per un focus sul cinema sardo. In programma anche laboratori di scultura e interventi di pittura murale nel paese. Durante il festival sarà presentato il progetto vincitore del bando “CiPS, Cinema per la scuola” promosso da Mibact e Miur. Partirà a ottobre e andrà avanti sino alla primavera del 2021 con l’organizzazione in ambito scolastico ed extra scolastico, in collaborazione con gli istituti comprensivi di Castelsardo, Osilo e Perfuga, di una serie di attività: laboratori sul linguaggio e la tecnica dell’audiovisivo, la realizzazione di cortometraggi sul tema dello spopolamento dei piccoli comuni della Sardegna e il lancio di un nuovo concorso cinematografico nazionale dedicato ai laboratori di cinema per le scuole secondarie.