Ad Albizzate (Varese) è crollato il tetto di un edificio e, secondo le prime informazioni riportate dai vigili del fuoco, è morta una mamma e uno dei suoi bambini, mentre un altro figlio è stato trasportato in ospedale in elicottero e versa in condizioni molto gravi.

Sembra che la madre e i due bimbi si trovassero per strada al momento del crollo e siano stati schiacciati dalle macerie.

