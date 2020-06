Ad appena pochi giorni dall’inizio dall’estate arrivano puntuali i disservizi nella distribuzione dell’acqua, disagi che questa volta sono stati riscontrati nel comune di Sestu.

La denuncia è stata inviata alla Redazione da un lettore, che ci scrive: “Volevo rendere pubblico l’ennesimo disagio provocato a noi cittadini del comune di Sestu, all’improvviso e senza preavviso hanno chiuso l’acqua nel paese, ma non per un guasto tecnico, forse per chissà quale prova, il sindaco si è ‘dimenticato’ di avvisare anticipatamente noi abitanti e ha dichiarato che il problema sarebbe rientrato entro le 16:30, ma ora alle 19:30 passate, neanche una goccia ancora”.

Come si legge nella segnalazione, non sarebbe la prima volta che nel comune dell’hinterland Cagliaritano si verifica un disservizio simile: “Questo è l’ultimo dei problemi nella distribuzione dell’acqua a Sestu, acqua che noi non possiamo mai bere nè usare neanche per lavarci in quanto spesso si presenta con colori fognari e maleodorante e più volte ci è stato comunicato che non è possibile utilizzarla a causa del rischio di infezione da Escherichia coli”.