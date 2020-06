In Aula è prevista una discussione, l’1 luglio, sull’interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale, funzionale alla realizzazione della quattro corsie Sassari-Alghero e le forze di opposizione si preparano.

Giovedì 25 giugno alle 18 i gruppi di Pd, Progressisti, Leu e M5s incontreranno i rappresentanti delle associazioni ambientaliste per fare fronte comune in difesa del Ppr. Alla riunione in programma alle 18 nel palazzo del Consiglio regionale dovrebbero partecipare Legambiente, Fai, Wwf, Italia Nostra e Gruppo di intervento giuridico. La norma che sarà esaminata dall’Aula è stata stralciata dal ddl di proroga del Piano Casa approvato ieri.