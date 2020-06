C’è tempo fino a mercoledì prossimo per presentare gli emendamenti al disegno di legge salva imprese da 160 milioni di euro. Il testo ha subito delle modifiche, soprattutto per quanto riguarda la parte curata dall’assessora al Lavoro Alessandra Zedda che ha raccolto una serie di indicazioni arrivate in questi giorni di audizioni.

Per esaminare le correzioni apportate dalla Giunta e le proposte di modifica, durante la seduta congiunta delle commissioni Lavoro e Attività produttive, è stata istituita una sotto commissione. E’ saltata, invece, la riunione della commissione Bilancio, convocata per esaminare un’altra serie di misure varate in funzione dell’emergenza economica.

E’ mancato il numero legale e c’è chi ha parlato di frizioni in maggioranza. D’altra parte anche nei giorni scorsi era successo qualcosa di simile nella commissione Urbanistica, sconvocata dal presidente Giuseppe Talanas sempre per mancanza del numero legale.