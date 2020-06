Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda serata di ieri, mercoledì 24 giugno, intorno alle 22:00, a Sestu, per il soccorso e recupero di una civetta ferita impossibilitata a volare, finita in un’abitazione di via Nuova.

Gli operatori Vvf hanno provveduto al recupero del volatile trasportato e affidato a una clinica veterinaria della città di Cagliari per le cure.