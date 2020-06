A Budoni, sulla costa nord orientale della Sardegna, l’estate, inizialmente bloccata a causa della pandemia, può ripartire e lo farà dai primi di luglio, ma le prenotazioni stanno già arrivando.

Il Comune gallurese è sempre stato covid-free e sono in fase di avviamento tutti i servizi storici, nel rispetto delle regole dettate dai protocolli sanitari: dai servizi di mobilità collettiva, agli info-point turistici, alle escursioni storico-naturalistiche, ai mercati serali, alle zone pedonali.

“Siamo uno dei pochi Comuni a non aver registrato nessun caso di positività al Covid-19 – spiega il sindaco Giuseppe Porcheddu – merito della nostra collocazione geografica e delle attenzioni che abbiamo adottato sin da subito per ridurre il rischio contagio. Per questo possiamo guardare con speranza alle prossime settimane, convinti di poter garantire come sempre ottimi servizi e sicurezza sanitaria. Dalle prenotazioni registrate negli ultimi giorni – sottolinea il primo cittadino di Budoni – possiamo dire che l’ottimismo si sta diffondendo anche tra i turisti”.

Tutte le spiagge da luglio a settembre saranno dotate di una squadra di 30 steward, in servizio dalle 8 alle 18, che sorveglierà 10 chilometri di spiagge per il rispetto del distanziamento fisico. “Gli steward non avranno compiti sanzionatori- precisa Porcheddu- la loro sarà una sorta di moral suasion per accentuare un senso civico che già in queste primi giorni di riaperture stiamo notando essere ampiamente diffuso fra i turisti”.

Il Comune dai primi di luglio attiverà anche le linee di mobilità “marebus” in servizio dalle 7.30 all’1, e a breve nell’infopoint si potranno prenotare le escursioni, via terra e via mare: ogni martedì si potrà partire alla scoperta delle dune di Budoni, della spiaggia del Salamaghe e della fitta pineta mediterranea. Il sabato, invece, è prevista l’escursione a Porto Ottiolu e nelle spiagge limitrofe.