Proseguono le attività della consigliera regionale e segretaria della commissione Sanità e politiche sociali del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu.

La nuova interrogazione presentata dall’esponente pentastellata, al Governatore Christian Solinas, e all’Assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, riguarda “Casa Serena” di Iglesias, una struttura multizonale gestita dall’amministrazione comunale situata all’interno di uno dei polmoni verdi cittadini e in grado di offrire, grazie alla presenza di un personale altamente qualificato, una serie di servizi assistenziali agli anziani, quest’ultimi già destinatari della proposta di legge n. 125 del 12 marzo 2020 presentata dalla Cuccu.

Sulla struttura incombe il rischio chiusura. «Senza il contributo regionale – ha dichiarato Cuccu –, che è stato erogato sino allo scorso anno, il Comune di Iglesias non può più far fronte agli alti costi della gestione che superano abbondantemente i due milioni e mezzo di euro annui». A preoccupare la consigliera dei 5 Stelle è anche la sorte dei circa 80 lavoratori che operano nella o per la struttura e il possibile trasferimento dei circa 60 ospiti in altre strutture residenziali del territorio che prevedono rette molto alte.

«È necessario procedere ai lavori di riqualificazione della struttura gestita interamente dal Comune di Iglesias – ha aggiunto Carla Cuccu – per farla diventare, così come lo era negli anni ottanta, un polmone verde della città dove tutti possano anche praticare attività fisica e combattere la solitudine in una socialità relazionale da rigenerare. Bisogna far diventare Casa Serena un luogo aperto anche ai turisti che scelgono Iglesias per le vacanze oppure per effettuare escursioni nel territorio».