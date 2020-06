Antonio Claudio Schiavone, commercialista di Cosenza, è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Crotone, in collaborazione con lo Scico, per corruzione in atti giudiziari con l’aggravante del metodo mafioso. L’arresto, disposto dal Gip del Tribunale di Salerno Giovanna Pacifico, è stato eseguito nell’ambito dell’inchiesta Genesi che vede coinvolto il giudice Marco Petrini, ex presidente della 1^ sezione della Corte d’Appello di Catanzaro, arrestato il 15 gennaio scorso.

Il commercialista, ben noto nella città, assieme ad altre persone avrebbe agito per corrompere l’ex presidente Petrini al fine di ottenere sentenza favorevole alla restituzione dell’ingente patrimonio sequestrato nel 2018, nei confronti di Antonio Saraco, ritenuto appartenente alla cosca Gallace-Gallelli-Saraco.