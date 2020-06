I militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia, con le unità cinofile Daff e Betty, hanno fermato uno statunitense in arrivo all’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia.

L’uomo, un insospettabile consulente finanziario 57enne, era partito da Chicago facendo scalo in vari aeroporti europei ed è arrivato in Sardegna dichiarando di voler trascorrere un periodo nell’Isola per sfuggire dall’epidemia da Covid-19.

I militari, non convinti dalle dichiarazioni del soggetto, hanno approfondito il controllo con i cani antidroga scoprendo, tra i bagagli, 140 grammi di marijuana, 30 grammi di funghi allucinogeni, 1 grammo di Mdma e 30 “francobolli” di L.S.D. Singolare, per la tipologia poco diffusa in Europa, la sostanza stupefacente sequestrata che l’uomo ha dichiarato di possedere a scopo terapeutico e che ha portato in Sardegna attraversando numerosi varchi doganali europei ed eludendo i relativi controlli. Il cittadino americano è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania