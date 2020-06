Una nuova richiesta è stata avanzata dalla Procura Generale dalla Cassazione per un processo disciplinare nei confronti dei 10 magistrati coinvolti nella vicenda dell’hotel Champagne e in altri casi legati. Tra i nomi spicca quello di Luca Palamara, gli ex togati del Csm Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli, Antonio Lepri, Gianluigi Morlini e Luigi Spina.

La seconda richiesta da parte della Procura generale della Cassazione è di procedere con un processo disciplinare per Cosimo Ferri per il caso dell’hotel Champagne.

“Rischiano anche le sanzioni più gravi” i magistrati per i quali la procura generale della Cassazione ha chiesto al Csm il giudizio disciplinare, a partire da Luca Palamara. A dichiararlo, il Pg della Cassazione Giovanni Salvi.