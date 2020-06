Riparte il viaggio dei Teatridimare, il progetto di navigazione teatrale giunto quest’anno alla sua 20esima edizione consecutiva. In attesa dell’avvio ufficiale, la compagnia degli attori-marinai della compagnia çàjka porterà in scena lo spettacolo Thalassaki, nella suggestiva cornice della Laguna di Nora, dove, in un’azione itinerante l’attore Daniel Dwerryhouse, diretto dal regista Francesco Origo, accompagnerà un gruppo di spettatori lungo il percorso lagunare, leggendo e svelando il diario segreto di una donna unica e leggendaria: Eva. Un lavoro tratto dall’opera di Mark Twain, “Il Diario di Eva”.

Per i Teatridimare quest’anno si tratterà di un’edizione del tutto particolare, e non solo per i 20 anni del progetto, ma anche per la conferma di una formula artistica che, oggi più che mai, con gli effetti dell’emergenza Covid 19 in corso, esprime una garanzia di distanziamento nella piena fruibilità dello spettacolo.

Punto centrale del progetto resta infatti il capovolgimento della tradizionale formula “il pubblico va in teatro” con “il teatro va dal pubblico”. Una dinamica quanto mai attuale oggi, che nel caso dei Teatridimare centralizza l’esperienza teatrale attraverso l’utilizzo della barca come palcoscenico, dove gli attori, secondo le normative previste dalla Circolare Ministeriale andranno in scena singolarmente, alternandosi in differenti atti.

Un teatro visibile dal mare (nel proscenio di uno sloop oceanico), all’aperto (negli spazi larghi delle banchine) e lontano da ogni ipotesi di assembramento (un teatro a misura dei tempi, e per piccoli gruppi).

La locandina dell’evento