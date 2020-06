Un carabiniere in pensione di 73 anni è stato soccorso da un’ambulanza medicalizzata del 118 per un problema cardiaco, ma, secondo quanto appreso, è morto sul mezzo di soccorso durante il trasporto d’urgenza da Muravera al Policlinico di Monserrato.

Si era optato per il trasporto al Policlinico su consiglio del medico, viste le condizioni in cui versava e vista la necessita di un centro specializzato in cardiologia.