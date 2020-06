Pecorino romano, Pecorino sardo e Fiore sardo esclusi dal Governo dal bando nazionale indigenti da 50 milioni di euro, ma il presidente del Consorzio Salvatore Palitta non ci sta e scrive alla ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova.

L’obiettivo del bando era favorire la ripresa post pandemia del settore agroalimentare e, al contempo, aiutare le famiglie indigenti: il Governo avrebbe dovuto acquistare per 50 milioni i prodotti inclusi in un determinato paniere (aiutando così la filiera di produzione) per poi destinarli a enti caritatevoli (che li donano a famiglie bisognose). Lo stesso meccanismo del bando da 14 milioni del 2019, che includeva il Pecorino romano ma era legato alla cosiddetta vertenza latte, e che solo in parte è diventato operativo meno di 20 giorni fa.

Una esclusione “inaccettabile – denuncia Palitta – perché i problemi legati alla pandemia hanno colpito indistintamente tutte le indicazioni geografiche e le Dop italiane”. “Non è accettabile – spiega il presidente del Consorzio chiedendo l’intervento della Regione e dei parlamentari sardi – che lo Stato italiano intervenga in una fase congiunturale estremamente difficile come questa ignorando che esistano le Dop sarde che, fra l’altro, sono anche molto richieste nelle piattaforme di vendita e dagli enti caritatevoli”.

Il primo ad accogliere l’appello è il deputato di Fdi Salvatore Deidda, che subito presentato una interrogazione alla ministra Bellanova. “Noi – ricorda Palitta – rappresentiamo il 95% della produzione nazionale ovina e nonostante le difficoltà vissute in questo periodo abbiamo garantito la lavorazione di tutto il latte, cosa che non è avvenuta in altre parti d’Italia, e sostenuto anche i caseifici in difficoltà sui prodotti da tavola. E’ perciò assolutamente impensabile che le nostre Dop isolane subiscano un’ingiustizia simile”.