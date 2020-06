Investimento di pedone nella tarda mattinata di oggi, nel quartiere Is Mirrionis a Cagliari.

Una donna di 59 anni di Cagliari è stata investita mentre attraversava via La Nurra fuori dalle strisce pedonali, da una Mercedes classe A condotta da un 39enne di Cagliari, che proveniva da via Cornalias e si immetteva in via La Nurra diretto verso via Is Mirrionis.

La signora è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 mentre era cosciente, ed è stata trasportata al P.S. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso per dinamica.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di legge.