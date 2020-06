Ben 108 lavoratori ex Ati Ifras attualmente in Igea si sono dati appuntamento questa mattina sotto l’Assessorato dell’industria per un sit-in.

I dipendenti di Igea hanno chiesto che “vengano rispettate le priorità dei lavoratori che a oggi hanno acquisito professionalità con Igea e a cui scadrà il contratto il prossimo 30 Giugno”, dichiara Simone Testoni, segretario regionale Ugl Chimici Sardegna.