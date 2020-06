Tragedia sfiorata al Poetto di Cagliari questa mattina: una bambina di tre anni ha rischiato di annegare, ma fortunatamente è stata subito soccorsa da un bagnino e poi affidata alle cure dei medici del 118.

La piccola, che si trova ricoverata nel reparto di pediatria dell’ospedale Brotzu in condizioni non gravi, era in spiaggia con la famiglia all’altezza del chiosco Capolinea, quando è sfuggita per un attimo al controllo ed è scivolata in mare, annaspando e bevendo acqua.

A riva c’era un bagnino che ha afferrato la bimba mentre stava accorrendo anche la mamma. Poi l’arrivo del 118 e la corsa in ospedale. Sul posto anche gli uomini della Guardia costiera.