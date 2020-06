A quasi 4 mesi dall’ultimo concerto, la band rock cagliaritana dei T.A.Q.B.nata del 2007 col singolo “Ti Amo Quando Bevo”, torna sul palco per un live fortemente voluto per la voglia di ricominciare dopo buoi e troppo lungo. L’ultima data è stata al Lima Lima dell’amico Carlone, ed è da lì, da lui, che il gruppo vuole ripartire, per ricordare, omaggiandolo, un grande amico che mancherà a tutti a Cagliari e non solo.

Setlist di pezzi vecchi e nuovi e nuova line up che vede Lorenzo Balia(batteria) e Mauro Vescera (basso), uniti a Igor Baglivi (chitarra) e Pille(voce). Live con cui la band vuole riabbracciare il pubblico dopo una lunga pausa.

Continua il tour di presentazione di “Meno Tv”, il disco della band di recente uscita, un Ep prodotto da Enrico Rocca prima e Andrea Piraz per Sold Twin Studio in fase esecutiva. L’occasione per rivedere gli amici, l’inizio per le ore 22, ingresso libero.

Lo show seguirà le regole dell’emergenza Covid 19. L’evento è in collaborazione con Jailbreak Tattoo di Cagliari, Radio Furgoncino e Mush.