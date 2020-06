“La scuola è un pilastro del nostro sistema sociale, sono i nostri bambini, il nostro futuro. È normale che ci sia molta attenzione, molta preoccupazione”. Così il premier Giuseppe Conte, ai microfoni di Alanews e del Tg1, intercettato a via della vite, a due passi da palazzo Chigi mentre si intratteneva con alcuni cittadini.

“La ministra (Azzolina, ndr) ha incontrato i sindacati e gli enti locali. Stiamo lavorando tutti i giorni per consentire di ritornare in sicurezza a scuola a settembre”, continua il presidente del consiglio. “Dateci ancora un po’ di tempo. Sull’edilizia scolastica ci sono soldi mai usati dovremo fare un miracolo. Una nostra norma ha conferito a sindaci e presidenti di province il ruolo di commissari straordinari per poter procedere a tutto con due tranche di 300 mln più 300. Stiamo facendo di tutto”, conclude.

“La settimana scorsa mentre eravamo alla consultazione nazionale i tecnici hanno continuato a lavorare. Stiamo arrivando alla versione definitiva”, ha aggiunto Conte a proposito del decreto semplificazioni. “È un decreto che verrà molto dibattuto. Sono determinato e deciso” a far compredere a “tutte le forze di maggioranza che è essenziale per la ripartenza” , spiega.