Tre pescatori di frodo cagliaritani in trasferta nel Golfo dell’Asinara sono stati bloccati e denunciati dalla Guardia costiera di Porto Torres mentre pescavano nelle acque dell’Area marina protetta.

I militari erano da tempo sulle loro tracce e ieri notte sono riusciti a intercettarli davanti a Punta Scorno. I tre hanno tentato di scappare spingendo al massimo i motori della loro imbarcazione e uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre gli altri due sono stati fermati dalla Guardia costiera e denunciati all’autorità giudiziaria.

Il terzo è stato comunque identificato e anche per lui è scattata la denuncia per pesca in zona vietata, non ottemperanza alle norme sulla sicurezza della navigazione, inosservanza a un ordine dell’autorità per non esservi fermati all’alt dei militari. Il mezzo su cui i tre pescavano è stato sequestrato.