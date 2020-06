La barca a vela è in cantiere per la preparazione tecnica del tour e mollerà gli ormeggi ad agosto per il festival navigante. Intanto Teatridimare riparte con uno spettacolo itinerante nello scenario della laguna di Nora, a Nora.

Sabato 27 giugno alle 19, con replica il 4 luglio alla stessa ora, sarà il Centro di educazione ambientale ad ospitare lo spettacolo “Thalassaki”, diretto dal regista Francesco Origo della compagnia di attori-naviganti Càjka. L’attore Daniel Dwerryhouse leggerà e svelerà il diario segreto di una donna unica e leggendaria: Eva. Il lavoro si ispira infatti a “Il Diario di Eva” di Mark Twain. Gli spettatori – a numero chiuso su prenotazione e non oltre cinquanta – seguiranno, opportunamente distanziati, il movimento dell’attore lungo gli spazi aperti della laguna messi a disposizione del Centro di educazione ambientale. Una anteprima del tour in barca a vela.

“Per i Teatridimare è un’edizione particolare – spiega Origo – si celebrano 20 anni del progetto con una formula artistica che, oggi più che mai, con gli effetti dell’emergenza Covid 19 in corso, esprime una garanzia di distanziamento nella piena fruibilità dello spettacolo”. Teatridimare ripropone il festival navigante con la barca come palcoscenico dove gli artisti si alternano in differenti atti a uno a uno, per dar vita a un teatro visibile dal mare, nel proscenio di uno sloop oceanico, all’aperto, negli spazi larghi delle banchine e lontano da ogni ipotesi di assembramento.