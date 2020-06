Maltempo: alluvioni in Serbia, danni e disagi

Vaste regioni della Serbia, in particolare nell’ovest del Paese, sono interessate da alluvioni in conseguenze delle piogge incessanti delle ultime ore e lo straripamento di fiumi e torrenti. Le autorità hanno proclamato lo stato di emergenza in una decina di località dove la situazione è più critica.

Centinaia di persone sono isolate in paesini e villaggi, dove stanno affluendo squadre di soccorritori per le operazioni di evacuazione.

Zvornik, Guca, Ljubovija, Loznica, Krupnja, Osecina, Lucani, Kraljevo sono tra le località più colpite dalle inondazioni.

L’acqua alta ha provocato problemi nei trasporti, con numerose strade e linee ferroviarie interrotte. Nella zona di Ljubovija tre ponti sono crollati sotto la pressione delle acque.

La situazione è critica anche nella vicina Bosnia-Erzegovina, anch’essa interessata dal maltempo e da abbondanti precipitazioni. Una enorme frana ha interrotto stamane la strada a scorrimento veloce che collega Tuzla a Sarajevo.

Nel maggio 2014 alluvioni catastrofiche colpirono la Serbia e altri Paesi dei Balcani provocando enormi danni materiali e numerose vittime.