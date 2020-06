“Quando ho visto che la bambina riprendeva a respirare ho iniziato a piangere per la felicità”. Così Corrado Giannotte, 58 anni, ex militare dell’aeronautica e oggi soccorritore per la Misericordia di Selargius, racconta quanto accaduto oggi al Poetto di Cagliari, quando è riuscito a salvare la vita alla bambina di tre anni che rischiava di morire per annegamento.

“Io ero al mare con i miei figli e ho visto il bagnino tirare fuori dall’acqua la piccola – racconta Giannotte – era priva di sensi. Sono subito corso ad aiutarla. Aveva le labbra viola, non respirava più. Ho iniziato a praticarle il massaggio cardiaco. Non so quanto tempo sia passato, ma sono sembrati minuti interminabili. La bimba non sembrava reagire, poi qualche lamento e infine è scoppiata a piangere. Quel pianto per me è stata una gioia: le vie respiratorie erano state liberate”. In aiuto è anche arrivato un medico che si trovava in spiaggia.

“L’abbiamo riscaldata – racconta ancora Giannotte – poi è arrivata la medicalizzata del 118 che l’ha trasportata in ospedale”. La bambina adesso sta bene ed è ricoverata nel reparto di Pediatria del Brotzu. “Sono ancora felice ed emozionato, porterò per sempre con me questa giornata”.

