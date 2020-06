Sarà il Consiglio dei ministri a decidere il futuro della strada a quattro corsie Sassari-Alghero. Lo comunica la deputata del M5S, Paola Deiana:.”Oggi si è riunito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Ciper) e ha deliberato che l’istanza sulla Sassari-Alghero arrivi in Consiglio dei ministri”, spiega la parlamentare sarda.

“Probabilmente anche giovedì prossimo, ovvero tra una settimana il Consiglio dei ministri potrebbe ribaltare il parere negativo di Mattm e Mibac”, precisa Deiana riferendosi alla bocciatura da parte di questi ultimi due enti del progetto che riguarda gli ultimi chilometri della quattro corsie. Qualcosa in più sulle intenzioni del Governo si potrà sapere domani, dopo che la ministra dei Trasporti Paola De Micheli e il sottosegretario Roberto Traversi ascolteranno il sindaco di Alghero in una call in programma alle 10:30.