Ora in commissione Autonomia c’è anche la proposta di legge per l’istituzione della Provincia del Sulcis-Iglesiente. Porta la firma di Michele Ennas (Lega), Giorgio Oppi (Udc) e Fabio Usai (Psd’Az) – cioè di tre consiglieri del territorio – e prevede un doppio capoluogo, Carbonia-Iglesias.

Lo scopo, spiega Ennas, “è quello di creare collaborazione indispensabile per un’equilibrata ed efficace gestione del territorio”. In commissione è comunque già iniziato l’iter che dovrebbe portare gli enti intermedi dagli attuali quattro (Nuoro, Oristano, Sassari, Sud Sardegna) a sette (con Gallura, Ogliastra e Sulcis). Il parlamentino lavorerà per far confluire tutte le proposte (compresa quella che prevede l’istituzione della Città Metropolitana di Sassari) in un testo unificato. “Entro l’estate – fanno sapere i proponenti – si dovrebbe trovare il giusto equilibrio e la sintesi, poi il testo approderà in Aula per il via libera definitivo”.