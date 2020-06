“Cari concittadini e concittadine, a causa di urgenti lavori di riparazione e di manutenzione sulle linee di incenerimento del termovalorizzatore Regionale di Macchiareddu Tecnocasic, il conferimento presso l’ecocentro dei rifiuti ingombranti (plastiche dure, legno, prodotti tessili) o le richieste di ritiro a domicilio, sono sospesi fino al giorno 6 luglio 2020”.

Lo scrive in un avviso la sindaca di Sestu Paola Secci, in un post su Facebook.

“Il Comune – scrive ancora la prima cittadina – avviserà la cittadinanza non appena ci sarà una variazione di questa condizione che non dipende da noi e che coinvolge tutti i comuni che conferiscono nella piattaforma Regionale. Siamo spiacenti per il disagio”.