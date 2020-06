L’Alta Pressione è giunta sulla nostra regione, determinando un definitivo miglioramento delle condizioni meteo e un consolidamento dell’Estate. Le temperature hanno iniziato a salire, ma per il momento le anomalie termiche sono contenute.

Temperature che nei prossimi giorni proseguiranno il rialzo, specie nel corso della prossima settimana allorquando subentrerà aria rovente sahariana. Dando un’occhiata alle proiezioni termiche dei principali modelli matematici di previsione possiamo dirvi che si prospettano valori massimi e minimi piuttosto elevati. Le massime in particolare a cavallo tra fine mese e inizio luglio potrebbero raggiungere picchi di 37-38°C. La calura si farà sentire maggiormente nell’interno, laddove verrà a mancare la brezza mitigante del mare.

Lungo le coste ci aspettiamo temperature meno elevate ma crescerà l’umidità e specie durante la notte si percepirà la prima afa stagionale. Sul fronte nubi poco o nulla da segnalare, se non qualche sporadica velatura. Ma in linea generale possiamo affermare che l’Estate ha ormai preso il sopravvento e non s’intravedono cenni di cambiamenti se non verso la conclusione della prima settimana di luglio. Ma al momento è prematuro parlarne.

In collaborazione con Meteo Sardegna