Sono iniziati i lavori di livellamento dei fondali della darsena a Olbia, compresa tra gli accosti 3 e 4 del porto Isola Bianca. Grazie a questo intervento verranno rimossi circa 3mila metri cubi di materiale fangoso e riportanno la quota di fondale a una profondità più adeguata.

Il materiale fangoso rimosso, verrà poi posizionato nelle aree vicine. I lavori, secondo l’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, dovrebbero durare circa 10 giorni e sono eseguiti dalla società Appalti Generali Imag Srl. E’ solo il primo degli interventi di manutenzione dei fondali previsti per il golfo di Olbia.

Il progetto porterà il bacino a 11 metri al di sotto del mare in un tratto con profondità superiori ai 100 metri. Gli studi per questo progetto hanno visto coinvolti l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, gli assessorati regionali alla Pesca e all’Ambiente, l’Università di Cagliari ed il Parco di Tavolara.

“Come annunciato pubblicamente – spiega il presidente dell’AdSP Massimo Deiana – mettiamo in campo un primo intervento che, in pochi giorni, assicurerà la piena operatività dello scalo dell’Isola Bianca per quella che, speriamo, possa essere una stagione vivace”.