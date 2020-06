E’ finito in manette l’uomo di 45 anni che la scorsa settimana ha aggredito per strada l’ex sindaco di Alghero ed ex consigliere regionale Mario Bruno, tentando di strangolarlo. L’uomo, che soffre di malattie psichiche, era stato subito bloccato e ricoverato nell’ospedale psichiatrico di Sassari.

E’ stato dimesso questa mattina ed è stato immediatamente arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Alghero, che dopo le formalità di rito lo hanno accompagnato nel carcere di Bancali (Sassari).

I reati contestati al 45enne sono rapina e lesioni, in quanto nel corso dell’aggressione era riuscito a rubare le chiavi di casa all’ex sindaco, chiavi subito recuperate e restituite a Bruno.

