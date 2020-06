È accusato di sequestro di persona, tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale Walter Mancini, l’ex carabiniere di 59 anni che ieri pomeriggio ha tenuto in ostaggio per oltre sette ore i vicini di casa, un uomo di 80 anni e la figlia disabile di 43.

L’uomo, da tempo affetto da disturbi psichici, è attualmente rinchiuso nel carcere di Massama ed entro lunedì si terrà l’interrogatorio di garanzia. Gli investigatori della Squadra mobile di Oristano e gli specialisti della scientifica sono tornati questa mattina nella palazzina di via Lepanto per ultimare i rilievi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, già ieri mattina l’ex carabiniere aveva importunato gli inquilini del palazzo poi, intorno alle 15.30, approfittando dell’amicizia con l’80enne, è riuscito a farsi aprire e una volta all’interno ha preso in ostaggio l’anziano e la figlia.

Era armato di un coltello, altri ne ha poi recuperati in casa. Per ore Mancini ha parlato sia con i due ostaggi che con Polizia e Carabinieri, nel frattempo arrivati sul posto: frasi senza senso con un solo filo conduttore, si sentiva perseguitato. Il blitz delle forze dell’ordine, con l’irruzione nell’appartamento, è scattato alle 22.30 circa: l’uomo ha opposto resistenza brandendo i coltelli ma alla fine, dopo una colluttazione, è stato bloccato. Qualche ora prima il procuratore di Oristano, Ezio Basso, aveva chiesto l’intervento dei corpi speciali. Partiti da Pratica di Mare, i Nocs sono arrivati a Cagliari, pronti a salire sull’elicottero che li avrebbe portati a Oristano, ma la situazione nel frattempo si era già sbloccata.

