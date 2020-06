“Qualcuno di voi può dirmi, a chi spettano i controlli per il COVID19, per gli sbarcati dalle petroliere della Sarlux?”. Se lo chiede un cittadino di Sarroch nel gruppo Facebook ‘Sarroch Pro & Contro’, taggando il sindaco sul post per cercare una risposta esauriente alla domanda.

“Me lo chiedo – si legge – perché oggi verso le 14.30, ho visto 4 persone di nazionalità indiana, che senza rispettare le distanze passeggiavano mano nella mano (gesto di sincera amicizia tra i mediorientali) in paese. Per piacere mi potete rassicurare che è tutto sotto controllo. Perché i miei dubbi sono assai che abbiano fatto quarantena (le petroliere in genere restano pochi giorni), ho dubbi che abbiano fatto tamponi. Però non ho dubbi che in una petroliera è assai facile il propagarsi del virus”.

“Salvatore Mattana – chiede al sindaco il cittadino – potresti rassicurarmi anche tu? Perché è inutile che abbiamo fatto sacrifici (pure economici) nei mesi precedenti e poi mi arriva l’indianino con il turbante e infetta tutti… grazie delle vostre risposte”.

Il sindaco, passate 18 ore dalla pubblicazione, non ha ancora risposto ai quesiti posti dal cittadino.