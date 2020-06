Nessun passo in avanti per quanto riguarda la vertenza Sider Alloys. Non è stato firmato nè il contratto sull’energia con l’Enel nè sono stati rinnovati i rapporti di lavoro in scadenza oggi.

Per questo gli operai hanno deciso di bloccare tutte le attività di manutenzione avviate all’interno dello stabilimento ex Alcoa di Portovesme, comprese quelle di ristrutturazione della sala elettrolisi.

Alle 6 del mattino, i sindacati metalmeccanici hanno incontrato i lavoratori ai cancelli per un’informativa, ma è probabile che ci saranno altre incursioni a Cagliari davanti ai palazzi delle istituzioni. I contratti non rinnovati sono una ventina mentre sono 85 i dipendenti che da lunedì rientreranno in cassa integrazione. Una situazione ingestibile e poco chiara.

“Tutti dicono che va tutto bene, che c’è l’interesse del governo, che l’alluminio e lo stabilimento sono strategici – dichiara Rino Barca (Cisl) – ma qui passano i giorni, i mesi, e ancora non si è definito nulla. Alla lunga tutto ciò risulta sfiancante – continua Barca – vorremmo che la Regione fosse parte attiva della vertenza, considerato che è l’unica ad aver stanziato otto milioni di euro a fondo perduto”.

“I tempi non sono stati rispettati – denuncia Bruno Usai (Fiom Cgil) – e ci piacerebbe capire bene di chi sia la responsabilità, se dell’azienda o del governo”. Ad ogni modo, sottolinea, “noi lamentiamo anche una scarsa comunicazione con l’azienda”. Dopo una richiesta di incontro urgente inoltrata qualche giorno fa, i vertici di Sider Alloys si son detti disponibili a incontrare i sindacati giovedì 2 luglio, senza indicare nemmeno un orario.