Un incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 9:30 a Castelsardo, in prossimità del Castello.

Per cause ancora da accertare, un uomo, di 85 anni, è finito con la propria auto contro una ringhiera, abbattendola. Immediato l’intervento della squadra operativa dei Vigili del fuoco di Sassari che ha provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata dall’incidente, soccorrendo ed estraendo l’uomo dalla macchina. Vista la posizione dell’auto sono state usate tecniche SAF.

Tanto lo spavento per l’uomo che fortunatamente risulta in buone condizioni.

Presenti sul posto la Polizia Locale e il 118 per quanto di loro competenza.

Foto: