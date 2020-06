“Sciopero sino a quando Sider Alloys, ma anche Gms e Tecnoproget, le altre aziende impegnate nella manutenzione dello stabilimento di Portovesme, non si siederanno a un tavolo di confronto utile a chiarire le problematiche esistenti”. A dichiarare lo stato di agitazione, con il blocco degli straordinari, sono

I sindacati dei metalmeccanici Fiom, Fsm, Uilm e Cub hanno dichiarato lo stato di agitazione, con il blocco degli straordinari, dopo aver convocato questa mattina hanno convocato i lavoratori davanti ai cancelli dello smelter.

La proposta di incontro offerta da Sider Alloys per giovedì 2 luglio non è ritenuta sufficiente dai sindacati, che chiedono invece “l’immediata convocazione di un tavolo al Mise”. Intanto, un altro sit-in è programmato lunedì 29, sempre alle 6.30 davanti ai cancelli, mentre martedì 30 è possibile una manifestazione a Cagliari davanti al palazzo della Regione in viale Trento o della sede della presidenza a Villa Devoto.

